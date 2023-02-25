Napolon Marku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Napolon Marku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Napolon Marku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Napolon Marku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Napolon Marku 23 Mart 2000 tarihinde Sukaxhi, Lezhë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Napolon Marku Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Besëlidhja futbol takımında oynamaktadır. Besëlidhja takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Napolon Marku'nin Besëlidhja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Napolon Marku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Napolon Marku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Napolon Marku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Napolon Marku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Besëlidhja U19

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2020 yılında FC Shënkolli

2 Ekim 2020 yılında Besëlidhja

Napolon Marku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Napolon Marku şuan Besëlidhja takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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