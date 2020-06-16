Nar Caddesindeki altyapı çalışmalarının startını Başkan Arı verdi

Nevşehir'in en işlek caddelerinden biri olan Nar Caddesi'nde altyapı çalışmalarının startını Belediye Başkanı Rasim Arı verdi. Sağlam bir altyapıya kavuşturulacak olan caddenin yenilenen yüzü ile kısa sürede yeniden açılacağını belirten Arı; "Altyapı çalışmaları yaptığımız cadde ve sokaklarımızın çehresini değiştiriyor, şehrimizi güzelleştiriyoruz" dedi.

Nevşehir'i modern bir altyapıya kavuşturarak vatandaşları daha sağlıklı içme suyu ile buluşturmak amacıyla altyapı yatırımlarına büyük önem veren Nevşehir Belediyesi, bu yılın ilk aylarında başlattığı altyapı hamlesini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda Saatçi Hoca Caddesi, Diriliş Meydanı, Kasaplar Çarşısı, Emek Mahallesi, İstiklal Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla takdir toplayan Nevşehir Belediyesi, Nar Caddesi'nde de altyapı ve sıcak asfalt için çalışmalarına başladı. Şehrin en işlek caddelerinden biri olan cadde de gerçekleştirilecek olan çalışmaların startını Belediye Başkanı Rasim Arı verdi.

Fen işleri Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilecek olan çalışmalar öncesinde Nar Caddesi'nde incelemelerde bulunan Başkan Arı, çevredeki esnafları da ziyaret etti. Bir süre sohbet ettiği esnaf ve vatandaşlara yapılacak çalışmalara ilişkin bilgiler veren Arı, "Cadde boyunca bulunan içme suyu hattımızı ve abone bağlantılarının yanı sıra kanalizasyon hattını tamamen yenileyeceğiz. Ayrıca yağışlarda yaşanan olumsuzlukları da ortadan kaldırmak için oluşturacağımız yağmur suyu hattı ile caddeyi sağlam bir altyapıya kavuşturacağız. Altyapı çalışmalarının ardından ekiplerimiz buradaki yaya kaldırımlarını da yenileyerek sıcak asfalt serimi gerçekleştirecek. Kısa sürede tamamlamayı hedeflediğimiz bu çalışmaların sonucunda Nar Caddemize modern bir görünüm kazandıracağız." dedi.

Kaynak: İHA