Nar ile yapabileceğiniz tatlı ve tuzlu tarifler

Bereketin ve bolluğun sembolü olan nar sofraları renklendiriyor. Sayısız faydası bulunan, kış mevsimin en lezzetli meyvesi nar ile tatlı tuzlu birçok tarif hazırlayabilirsiniz.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Ramazan Karmış, "Narın şifası ve bereketi sofranızdan eksik olmasın" diyerek tatlı ve tuzlu nar tarifleri paylaştı.

Kakaolu Islak Kurabiye

Malzemeler

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı şeker

Yarım paket margarin

4 yemek kaşığı kakao tozu

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

3 su bardağı un

Şerbeti için;

1 su bardağı Nar suyu

1 su bardağı şeker

Yapılışı;

1. Önce nar suyu ve şekeri kaynatın, şerbet istediğiniz kıvama geldiğinde kenara alıp soğumaya bırakın.

2. Yumurta, şeker ve sıvı yağı iyice çırpın, Daha sonra kabartma tozu, vanilya, kakao tozu, Margarini ekleyin ve kulak memesi kıvamında bir hamur elde edin.

3. 170 Derecelik fırında yaklaşık 15 dakika kurabiyeler çatlayana kadar pişirin, Çatlamaya başlayınca kürdan ile pişip pişmediğini kontrol edin.

4. Pişen kurabiyeleri sıcakken şerbetin içerisine batırın ve ıslak bir yapı haline geldiğinde servis tabağına alın ve servis edin.

Narlı Muhallebili Pasta

Malzemeler

Kek için;

4 adet yumurta

200 gr. şeker

100 ml. Nar suyu (hamurun içine)

400 gr. un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

200 ml. Süt (Pişen kekin üzerine)

200 ml. Nar suyu (Pişen kekin üzerine)

Muhallebi için;

800 ml. süt

200 gr. toz şeker

50 gr. un

50 gr. nişasta

100 gr. Hindistancevizi (toz)

Kek yapılışı;

Bir kabın içerinde yumurta ve toz şekeri 3-4 dakika köpük kıvamına gelene kadar çırpın. İçerisine 1 çay bardağı nar suyunu ilave edip çırpın. Ardından 1 su bardağı un, kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin ve çırpın. Daha sonra 1 su bardağı unu da ilave edin, kıvamı olana kadar çırpın. Kek kalıbını yağlayın ve hamurunuzu içerine dökün. Önceden 175 derece ısıtılmış fırında 20 dakika kadar pişirin ardından, fırını 160 dereceye düşürün 10 dakika daha pişirin. Pişen keki fırından çıkardığınızda sıcakken üzerine 1 su bardağı süt ve nar suyu ile ıslatın ve soğumaya bırakın.

Muhallebi yapılışı;

Süt, toz şeker, un ve nişastayı bir tencereye alın ve çırpın. Orta ateşte kıvam alana kadar pişirin. Pişen muhallebinizi ocaktan alın ve vanilya tozunu ekleyin. Ara ara çırparak 10 dakika kadar soğutmaya bırakın. Muhallebi soğuduktan sonra içerisine toz kremşantiyi ilave edin blender ile krema kıvamı alana kadar çırpın. Son olarak hazırlamış olduğunuz muhallebiyi pişen kekin üzerine yayın ve zemini düzenleyin. Üzerini Hindistancevizi ve nar taneleri ile süsleyin ve servis edin.

Narlı Tabule Salatası

Malzemeler

1 su bardağı bulgur (ince)

½ demet maydanoz

½ Nane

1 adet domates

½ Çay bardağı Nar (tane)

2 yemek kaşığı Nar ekşisi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 adet limon

Yapılışı;

İnce bulgur bir kaba alınarak üzerini ıslatacak kadar sıcak su eklenir ve kapağı kapatılarak 20 dakika kadar yumuşaması için bekletilir. Bu sırada yeşillikler mümkün olduğunca ince doğranır. Domates çok minik küpler halinde doğranır. Yumuşayan bulgur geniş bir kaba alınıp karıştırılır. Yeşillikler, domatesler ve nar taneleri eklenir ve karıştırılır. Nar ekşisi, limon suyu, zeytinyağı ve tuzu isteğe göre ayarlanır. Servis tabağına alınarak servis edilir, afiyet olsun.

Kaynak: DHA