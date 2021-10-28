Narcıl ne demek, TDK'ya göre Narcıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Narcıl ne demek? Narcıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi narcıl kelimesi. Peki narcıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre narcıl nedir, narcıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NARCIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Narcıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Narcıl kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre narcıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hindistan cevizi

