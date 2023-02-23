Narcis Lacatus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Narcis Lacatus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Narcis Lacatus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Narcis Lacatus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Narcis Lacatus 14 Ocak 2004 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Narcis Lăcătuș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Narcis Lacatus Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Constanta futbol takımında oynamaktadır. Unirea Constanta takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Narcis Lacatus'nin Unirea Constanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Narcis Lacatus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Narcis Lacatus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Narcis Lacatus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Narcis Lacatus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında FCSB II

4 Eylül 2021 yılında U. Constanta

30 Haziran 2023 yılında FCSB II

Narcis Lacatus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Narcis Lacatus şuan Unirea Constanta takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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