Narcos dizisine konu olmuştu! Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu Gilberto Rodriguez Orejuela hayatını kaybetti!

Gilberto Rodriguez Orejuela, avukatı Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Cali kartelinin yaşlı lideri ve Pablo Escobar'ın acı rakibi Gilberto Rodríguez Orejuela'nın bir ABD hapishanesinde hayatını kaybettiğini duyurdu. ‘Satranç Oyuncusu’ takma adıyla tanınan 83 yaşındaki Rodríguez Orejuela, ABD Uyuşturucu Uygulama İdaresi'nden gelen bir rapora göre, bir zamanlar küresel kokain pazarının %80'ini kontrol eden Cali karteline liderlik etmesine yardımcı olmuştu.

HAYATINI KAYBETTİ

Rodríguez'in kızı Alexandra tarafından paylaşılan bir bildiride,”Gilberto Rodríguez Orejuela'nın çocukları ve karısı, dün, 31 Mayıs 2022 Salı günü, saat 6.54'te, babamız ve kocamızın lenfomadan öldüğünü üzülerek bildirdi " ifadelerine yer verdi.