Nardan Aşı nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Nardan Aşı tarifi
Gelinim Mutfakta'da yeni haftada gelinler Nardan Aşı yapacak. Gelinlerin yapacağı Nardan Aşı ise çeyrek altını almalarını sağlayacak. İşte 19 Şubat Çarşamba yemek tarifi.
Nardan Aşı malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü yemeği belli oldu. Nardan Aşı nasıl yapılır? İşte günün yemeği ve tarifi..
NARDAN AŞI NASIL YAPILIR?
Köftesi için:
- 350 gram dana kıyma
- 1 adet soğan
- 1 su bardağı ince bulgur
- 1 çorba kaşığı kuru reyhan
- 1 çorba kaşığı kırmızı pul biber
Suyu için:
- 2,5 çorba kaşığı tereyağı
- 1 çorba kaşığı domates salçası
- 1 adet soğan
- 7 su bardağı kaynar su
- Yarım çay bardağı nar ekşisi
- 1 çorba kaşığı karabiber
- 3 çay kaşığı tuz
NARDAN AŞI YAPILIŞI
Köftesi için 1 adet soğan rendeleyin. 350 gram kıyma, 1 bardak ince bulgur, tuz ve 1’er çorba kaşığı kuru reyhan, pul kırmızı biber, ekleyip, iyice yoğurun. Sonra köfte harcından fındıktan büyük, cevizden küçük büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzda yuvarlayın.
Daha sonra 1 adet daha soğanı iri rendeleyin. Tencereye ekleyip 2,5 çorba kaşığı tereyağını koyup eriyince, soğanı katın. Orta ateşte ve karıştırarak, soğanlar yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 3-4 dakika kavurun.
Karıştırmaya devam ederek 1 çorba kaşığı domates salçasını katıp, 1-2 dakika daha pişirin. Üzerine 7 bardak suyu ekleyip, hızlı ateşte kaynama noktasına kadar ısıtın.
Karıştırarak nar ekşisi ve köfteleri ilave edip, yaklaşık 20-25 dakika daha pişirin.
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