Narek Aghasaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Narek Aghasaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Narek Aghasaryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Narek Aghasaryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Narek Aghasaryan 15 Temmuz 2001 tarihinde Pyatigorsk şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Նարեկ Աղասարյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Narek Aghasaryan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EA Sport yapmaktadır. Narek Aghasaryan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Urartu Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Yerevan takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Narek Aghasaryan'nin FC Urartu Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Narek Aghasaryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Narek Aghasaryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Narek Aghasaryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Narek Aghasaryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Banants III

1 Ağustos 2019 yılında BKMA Erivan

1 Temmuz 2021 yılında FC Urartu

Narek Aghasaryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Narek Aghasaryan şuan FC Urartu Yerevan takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Narek Aghasaryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U18 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U17 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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