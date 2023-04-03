Narek Baroyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Narek Baroyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Narek Baroyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Narek Baroyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Narek Baroyan 5 Mayıs 2005 tarihinde Vanadzor şehrinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Նարեկ Բարոյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Narek Baroyan Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Narek Baroyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Narek Baroyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Narek Baroyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Narek Baroyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Narek Baroyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Lori Vanadzor

1 Nisan 2021 yılında Lori U18

1 Temmuz 2021 yılında FC Pyunik U18

1 Ocak 2022 yılında Pyunik II

Narek Baroyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Narek Baroyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 68 numaralı formayı giymektedir.

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