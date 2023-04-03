Narek Davtyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Narek Davtyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Narek Davtyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Narek Davtyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Narek Davtyan 2 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Նարեկ Դավթյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Narek Davtyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Urartu Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Urartu Erewan II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Narek Davtyan'nin FC Urartu Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Narek Davtyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Narek Davtyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Urartu II
Narek Davtyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Narek Davtyan şuan FC Urartu Erewan II takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
Narek Davtyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ermenistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 14 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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