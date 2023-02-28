Narek Ghasumyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Narek Ghasumyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Narek Ghasumyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Narek Ghasumyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Narek Ghasumyan 13 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Նարեկ Ղազումյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Narek Ghasumyan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lernayin Artsakh Goris futbol takımında oynamaktadır. Lernayin Artsakh Goris takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Narek Ghasumyan'nin Lernayin Artsakh Goris ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Narek Ghasumyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Narek Ghasumyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Narek Ghasumyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Narek Ghasumyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Artsakh Erewan

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2020 yılında Ararat II

1 Ağustos 2021 yılında L. Artsakh

Narek Ghasumyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Narek Ghasumyan şuan Lernayin Artsakh Goris takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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