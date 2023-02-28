Narek Hovhannisyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Narek Hovhannisyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Narek Hovhannisyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Narek Hovhannisyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Narek Hovhannisyan 11 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Նարեկ Հովհաննիսյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Narek Hovhannisyan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H.O.L.M. Football Family yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Van futbol takımında oynamaktadır. FC Van takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Narek Hovhannisyan'nin FC Van ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Narek Hovhannisyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Narek Hovhannisyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Narek Hovhannisyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Narek Hovhannisyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Pyunik U18

1 Temmuz 2019 yılında Pyunik II

20 Şubat 2021 yılında Ararat II

1 Temmuz 2021 yılında Ararat-Arm. II

9 Şubat 2022 yılında FC Van

Narek Hovhannisyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Narek Hovhannisyan şuan FC Van takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Narek Hovhannisyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan U15 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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