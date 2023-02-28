Narek Manukyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Narek Manukyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Narek Manukyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Narek Manukyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Narek Manukyan 19 Aralık 2003 tarihinde Kaluga şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Манукян Нарек Камоевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Narek Manukyan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HG Partners Management yapmaktadır. Narek Manukyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Narek Manukyan'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Narek Manukyan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/lln.mlll/

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Narek Manukyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Narek Manukyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Narek Manukyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Narek Manukyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Temmuz 2020 yılında FK Kaluga

5 Ağustos 2021 yılında Rostov II

9 Şubat 2022 yılında FK Kaluga

13 Eylül 2022 yılında Alashkert

Narek Manukyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Narek Manukyan şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Narek Manukyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Torpedo Kaluga

Ermenistan U19 takımında 19 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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