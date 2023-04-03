Narek Martirosyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Narek Martirosyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Narek Martirosyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Narek Martirosyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Narek Martirosyan 23 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Նարեկ Մարտիրոսյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Narek Martirosyan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Narek Martirosyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Narek Martirosyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Narek Martirosyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Pyunik II
Narek Martirosyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Narek Martirosyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.