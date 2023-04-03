Narek Simonyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Narek Simonyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Narek Simonyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Narek Simonyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Narek Simonyan 11 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Նարեկ Սիմոնյան şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Narek Simonyan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Pyunik Erewan II futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erewan II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Narek Simonyan'nin FC Pyunik Erewan II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Narek Simonyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Narek Simonyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Pyunik U18
1 Temmuz 2022 yılında Pyunik II
Narek Simonyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Narek Simonyan şuan FC Pyunik Erewan II takımında oynamakta ve 58 numaralı formayı giymektedir.
Narek Simonyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Ermenistan U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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