Narek Simonyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Narek Simonyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Narek Simonyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Narek Simonyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.