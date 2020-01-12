Narenciye hırsızlarına karşı bahçe sahibinden güvenlik kameralı önlem

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Işıklı Mahallesi'nde narenciye yetiştiricisi İsmail Karaca adlı vatandaş bahçesindeki hırsızlık ve mala zarar verme olaylarına karşı bahçesine güvenlik kamera sistemi kurdu.

İlçeye bağlı Işıklı Mahallesi'nde yaklaşık 35 dönüm narenciye bahçesi bulunan ve özellikle hasat zamanı hırsızlık olayları ve mala zarar verme olayları yüzünden büyük ölçüde zarar ettiğini düşünerek bahçesine 8 adet güvenlik kameralı sistem kuran İsmail Karaca bahçesine kurduğu güvenlik kamera sistemine ise uzaktan erişim sayesinde bahçesinde olmadığı zamanlarda bile ürünlerini ve ağaçlarını kontrol edebiliyor.

Uzun süredir narenciye hırsızları yüzünden büyük ölçüde zarar gördüğünü ifade eden İsmail Karaca adlı narenciye yetiştiricisi, "35 dönüm arazim var ve narenciye yetiştiriciliği üzerine uğraşıyorum. Bizim Işıklı Köyümüzde hırsızlık olayları çok oluyor. Limon zamanı limon, mandalina zamanı mandalina, portakal zamanı ise portakal çalıyorlar. Bunun sonucu mallarımıza çok kötü bir şekilde zarar veriyorlar. Daha önce benim burada bir sıra dizili narenciye ağaçlarımı kestiler. Bahçemde bulunan elektrik panomu kurşunladılar. Damlama sistemimi kurşunlayarak zarar verdiler. Bu olaylardan dolayı biz çok sıkıntıdayız. Bu olaylar üzerine bahçeme güvenlik kamera sistemi döşettirdim. Bahçemin etrafına komple güvenlik kamerası döşettirdim. Bahçemizin iç kısımlarına ise gizli kameralar yerleştirdik. Bu şekilde hırsızlık olaylarını önlemeye ve hırsızı yakalamaya çalışıyoruz. Burada görüntülü sistemimiz var. Kayıt cihazırımıza görüntüler kaydediliyor. 8 adet güvenlik kameramız sürekli olarak kayıtta. İş yerimden ve cep telefonumdan burada olmasam dahi bahçemi izleyebiliyorum. Bahçeme geleni gideni gece gündüz takip ediyorum. Böyle bir güvenlik tedbiri aldım ancak buda yetmiyor bize" dedi.

"Mallarımızı satamıyoruz"

Bölgede yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle ürünlerini komisyonculara kabala olarak satamadıklarını ve sadece kilogram hesabı satabildiklerini ifade eden İsmail Karaca, "Bu bahçenin ilaçlaması, gübrelemesi, sulaması, bakımı biz neler çekiyoruz ama biz alın teri ile kazandığımızı millete yediriyoruz. Bir de bizim Işıklı Mahallemizde hırsızlık olayları var diye hiçbir komisyoncu kabala malımızı almıyorlar. Sadece toplandıktan sonra çıkan malı ağırlığınca alıyorlar. Artık herkes kilo ile narenciye alıyor köyümüzde. Bu yıl hep bekçi tuttuk ve mallarımız satıldı. Eğer bekçi tutmasaydık mallarımızı hiçbir komisyoncu almazdı ve elimizde kalırdı. Bizler Işıklı köyümüzde hırsızlığın önünü alamıyoruz" diye konuştu.

Karaca, "Şuanda narenciye hasadı bittiği için kesin bir şey söyleyemiyorum ancak güvenlik kameralarının hırsızlık olaylarına karşı büyük caydırıcılık yaşatacağını düşündüğüm için bahçeme güvenlik kamera sistemi kurdum. Yine bu kameramız jandarmaya bağlı. Şifresi onlarda da var. Bir vukuat yaşandığında onlar gelip buradaki görüntüleri kontrol edebilecekler. Bahçemin etrafında dört adet gizli kameramız olup dört adet kameramızda kulübemizin etrafında bulunmaktadır" dedi.

Öte yandan bahçede çalışan Ramazan İmir adlı vatandaş ise patronunun hırsızlık ve mala zarar verme olayları yüzünden büyük ölçüde yıprandığını belirterek bahçeye kurulan güvenlik kamera sistemi sayesinde olayların önüne geçilebileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA