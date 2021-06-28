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Nargile kafeler açılıyor mu, açılacak mı 2021? Nargile kafeler ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı'nın sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere, kısıtlamaların sona ereceği ve 1 Temmuz'da başlayacak olan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına ilişkin genelge yayımlandı. Genelge ile işletmelerin akıbeti de belli oldu. Buna göre " nargile kafeler açılıyor mu, açılacak mı 2021? Nargile kafeler ne zaman açılacak? " soruları merak konusu oldu.

Nargile kafeler açılıyor mu, açılacak mı 2021? Nargile kafeler ne zaman açılacak?

Koronavirüs kapsamı tedbirlerince uygulanan yasakların 1 Temmuz 2021 tarihinde İçişleri Bakanlığı genelgesinde sona ereceği duyurulmuştu. Tedbirler içersinde kafe ve restoranlar geçici bir süreliğine kapatılmış olup kademeli şekilde açılmaya başlamıştı. Hal böyle olunca vatandaş kahvehane, kıraathane ve nargile kafelerinin açılıp açılmayacağını merak ediyor. 

Nargile kafeler açılıyor mu, açılacak mı 2021? Nargile kafeler ne zaman açılacak?

NARGİLE KAFELER AÇILIYOR MU, AÇILACAK MI 021? NARGİLE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Faaliyetlerine ara verilen grup içinde yer alan nargile kafeler hakkında merak edilen sorular vardı. İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Temmuz genelgesiyle beraber, nargile kafeler hakkında son gelişme detayları verildi.

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre; faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara devam edecek. Yeni bir karar alınıncaya kadar nargile kafeler faaliyetlerine devam edemeyecek. Hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak

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