Nariman Akhundzade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nariman Akhundzade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nariman Akhundzade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nariman Akhundzade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nariman Akhundzade 23 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Azerbaycan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nariman Akhundzade Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Qarabag 2 Agdam futbol takımında oynamaktadır. Qarabag 2 Agdam takımına - tarihinde katılmıştır. Nariman Akhundzade'nin Qarabag 2 Agdam ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nariman Akhundzade Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nariman Akhundzade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nariman Akhundzade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nariman Akhundzade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nariman Akhundzade şuan Qarabag 2 Agdam takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Nariman Akhundzade Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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