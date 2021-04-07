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  3. "Narko TIR" ile uyuşturucunun zararları anlatılıyor

"Narko TIR" ile uyuşturucunun zararları anlatılıyor

Karabük'te Uyuşturucuyla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla stant açan "Narko TIR"da gençler, uyuşturucunun zararlarını gerçek kullanıcılarının fiziksel değişimi üzerinden öğreniyor.

"Narko TIR" ile uyuşturucunun zararları anlatılıyor

Uyuşturucu kullanımının engellenmesi için hazırlanan ve Konya'dan gelen Narkotik TIR, kentin işlek yerlerinden Kemal Güneş Caddesi'nde vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tırdaki ekranlarda madde kullanımının zararlarını anlatan görsel ve yazılı bilgilendirmeler ile UYUMA aplikasyonu tanıtılıyor.

Pandemi nedeniyle gruplar halinde içeri alınan ziyaretçiler, narkotik polisleri tarafından bilgilendiriliyor.

BİLİNMEYENLER ÖĞRETİLİYOR

Tırı ziyaret edenlerden 17 yaşındaki lise öğrencisi Yiğit Yüksel, uyuşturucu konusunda bilmediklerini tırda öğrendiğini söyledi.

UYUMA aplikasyonunun çok yararlı olduğunu düşündüğünü belirten Şevval Gürbüz de uygulamayla çok kolay bir şekilde polisle iletişime geçilebileceğini belirtti.

Tırda birçok konuda bilgilendiğini ifade eden Gürbüz, "Ailemle iletişimim çok iyi. Onlar da bana güveniyor. Uyuşturucu çok korkutucu bir şey. İnşallah asla başıma gelmez. Öyle arkadaşlarım da olmaz inşallah." dedi.

Esma Başdemir ise tırda verilen eğitimlerde güzel şeyler öğrendiğini dile getirerek, "Umarım böyle şeylere tanık olmayız ama olduğumuz zaman neler yapmamız gerektiğini biliyoruz artık. UYUMA aplikasyonu sayesinde çok rahat bir şekilde polisle iletişim kurabiliriz." diye konuştu.

Narkotik TIR, 9 Nisan Cuma kentten ayrılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

"Narko TIR" ile uyuşturucunun zararları anlatılıyor

"Narko TIR" ile uyuşturucunun zararları anlatılıyor

"Narko TIR" ile uyuşturucunun zararları anlatılıyor

"Narko TIR" ile uyuşturucunun zararları anlatılıyor

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