Narkotik baskını yiyen Uzi'ye Havva Öztel'den veto geldi! Aleyna Tilki kalbinin sesini mi yoksa annesini mi dinleyecek?

Şarkılarının yanı sıra son dönemde özel hayatıyla gündemden düşmeyen Aleyna Tilki'nin şimdilerde rapçi Uzi ile aşk yaşadığı ileri sürüldü. Tilki'nin Uzi ile bir fotoğrafını paylaşması da aşk iddiasını güçlendirdi.

ANNESİ KARŞI ÇIKTI

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada hayatında kimsenin olmadığını ancak Uzi ile yakın olduklarını söyleyen Aleyna Tilki, annesinden veto yedi.

"HAKKIMI HELAL ETMEM"

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Uzi'nin yaşam tarzından rahatsız olan Öztel Aleyna Tilki'ye "Eğer ilişkin devam ederse sana hakkımı helal etmem" dedi.

Aleyna Tilki'nin annesinin bu tavrını nasıl karşıladığı ise henüz bilinmiyor.

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