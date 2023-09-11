Narkotik birimlerinin 9 şehirde düzenledikleri operasyonlarda 58 şüpheli şahıs yakalandı

Narkotik birimlerinin İstanbul ve Ankara'nın içerisinde bulunduğu 9 şehirde düzenledikleri operasyonlarda 58 şüpheli şahıs yakalandı.

İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İl Emniyet Müdürlükleri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince İstanbul'da gerçekleşen operasyonlarda 52 kilogram uyuşturucu madde, 48 kilogram metamfetamin, 504 bin sentetik ecza ile 12 bin 240 uyarıcı hap ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da yapılan operasyonda 90 kilogram kubar esrar ele geçirildi, 2 şahıs gözaltına alındı.

Aydın'da uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 10 kilo esrar ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Mardin, Kızıltepe'de durdurulan araç içerisinde yapılan aramada 18 çuval içinde 463 kilo skunk maddesi ele geçirildi, 1 şahıs gözaltına alındı. Düzce'de, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünce müşterek yapılan operasyonda 47 kilogram skunk maddesi ele geçirildi, 3 şahıs gözaltına alındı. Iğdır'da şüpheli bir araç ile araç sahiplerinin ikametlerinde yapılan aramalarda 2.5 kilogram esrar ele geçirildi; 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Niğde'de risk analiz çalışması neticesinde arama yapılan bir tırda 58 kilogram esrar ele geçirilirken, 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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Malatya'da Mardin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün işbirliği ile Kale ilçesinde bulunan uygulama noktasında 2 araçta yapılan aramada 46 kilogram esrar ile silah ele geçirildi; 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde tespit edilen bir adreste yapılan aramada 4.5 kilogram esrar ile kök kenevir ele geçirildi; 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)