Narkotik ekiplerinden uyuşturucu tacirlerine geçit yok

Karabük Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabük'te uyuşturucu madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Kastamonu'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan R.Ç., S.A. ve O.Y. isimli şüpheliler yakalandı. Şahısların üzerinde yapılan aramada 15 adet ecstasy hap ve 890 TL para ele geçirildi.

Şüphelilerden O.Y. isimli şahıs ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri devam R.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.A isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA