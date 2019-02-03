Narkotik köpeği Zeyna ile Lisa 86 kilo eroin yakalattı

Van'da narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olan "Zeyna" ve "Lisa" isimli köpekleri ile düzenledikleri 2 ayrı operasyonda 86 kilo 20 gram eroin ile 3 kilo 432 gram metamfetamin ele geçirdi.

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında Van üzerinden batı illerine uyuşturucu sevkiyatının yapılacağı bilgisine ulaşan narkotik polisi, Tuşba ilçesi Erciş karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plaka sayılı otomobilde narkotik madde arama köpeği Zeyna ile birlikte arama yapıldı. Yapılan detaylı aramada, otomobilde bulunan 2 adet valiz içerisine zulalanmış 146 paket halinde 75 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

Öte yandan narkotik polisi, Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturduğu uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan panelvan minibüste de arama yaptı. Narkotik madde arama köpeği Lisa'nın da katıldığı aramada, aracın sağ ön koltuk altına zulalanmış 19 paket halinde 10 kilo 520 gram olmak üzere her 2 olayda toplam 86 kilo 20 gram eroin maddesi ve 6 paket halinde toplam 3 kilo 432 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak İ.P. ve A.O. isimli 2 şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, her iki olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

Kaynak: İHA