Narkotik operasyonunda “kuyumcu torbacı” kıskıvrak yakalandı

Osmaniye'de narkotik polisi bir süredir peşinde olduğu "kuyumcu torbacı'yı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Üst araması yapılan kuyumcunun üzerinden çıkan altın keselerinin içerisinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında bir evdeki ampulden ise uyuşturucu hap fışkırdı. Operasyonda toplamda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye'de operasyon üstüne operasyon yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların daha sağlıklı çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla kent genelinde çalışma başlattı. Narkotik olayların önlenmesi ve sokak satıcılarının yakalanması kapsamında yaklaşık 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan narkotik polisi operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarının tamamlayan ekipler, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve depolandığı belirlenen 20 adrese yaklaşık 250 polisin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi.

Ampulün içerisinden uyuşturucu fışkırdı

Operasyonda evlere giren polis narkotik köpeğinin de yardımıyla didik didik arama yaptı. Yapılan aramalarda 20 gram esrar, 115 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 37 gram bonzai, 2 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 miktar para ele geçirildi. Evlerdeki bir ampulün içerisinde ise çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli, suç unsurlarıyla beraber emniyete götürüldü.

Kuyumcu torbacı altın keselerle yakalandı

Öte yandan, devam eden operasyon kapsamında narkotik polisi, bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair bir ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis, kuyumcu olan iş yerinin sahibi Ö.A.'yı takibe aldı. Uzun süren takipler sonucunda kuyumcunun uyuşturucu maddeleri altın kesesinin içerisinde koyduğunu belirledi. Kuyumcu torbacının dikkat çekmemek için bu yolu seçtiği ve uyuşturucu olan keseleri bu şekilde müşterilerine verdiği öğrenildi. Tespitlerin ardından kuyumcuyu takibe alan polis, ara sokakta kıskıvrak yakaladı. Araması yapılan şahsın üstünden altın keselerinin içerisine gizlenmiş 22 adet captagon yap, 26 adet ecstasy hap, 4 adet yeşil reçeteye tabi hap, 341,36 gram esrar maddesi, 11,87 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.

Polis tarafından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA