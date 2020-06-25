Narkotik polisi 2 gün üst üste hava destekli uygulama düzenlendi

Adana'da, narkotik polisleri iki gün üst üste hava destekli narkotik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada uyuşturucu satışı yapan 8 kişi yakalanırken çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Mirzaçelebi, Gülbahçesi, Dağlıoğlu, Yeşiloba ve Uçak Mahallerinde narkotik uygulaması düzenledi. Uygulamaya, terör, asayiş, çevik kuvvet, özel harekat ile trafik şube polisleri destek verdi.

Uygulamada, polis helikopteri havadan destek verirken, polisler durdukları araçları narkotik köpeği eşliğinde aradı. Yapılan uygulamada, 2 bin 63 araç sorgulanırken 8 araç trafikten men edildi. 96 araç sürücüne 140 bin 603 TL para cezası uygulandı. 2 kişinin üzerinden 6 gram esrar, 1 adet ectasy hap ele geçirildi. Polis ekipleri uygulamada 3 bin 734 kişinin GBT kontrolünü yaptı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 6 kişi yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Özel Harekat ve çevik kuvvet timleri uygulamanın düzenlendiği cadde ve ara sokaklarda yoğun güvenlik önlemi aldı.

Uyuşturucu satışı yapan 8 kişi yakalandı

Narkotik polisleri, ara sokaklarda uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmada, uyuşturucu satışı gerçekleştiren 8 kişiyi yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinden, 1.31 gram esrar maddesi, 4 det captagon hap, 4 adet sentetik ecza, 109.05 gram sentetik kannabinoid, 2 adet ecstasy hap, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 29 adet fişek ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Kaynak: İHA