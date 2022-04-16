Narkotik Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Narkotik Polisi görev tanımı nedir, Narkotik Polisi ne iş yapar, Narkotik Polisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Narkotik Polisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Narkotik Polisi Tanımı;

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Narkotik Polisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Narkotik Polisi Maaşları

Narkotik Polisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Narkotik Polisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Narkotik Polisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5412.12

Meslek Adı :

Narkotik Polisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Koruma Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Polis Memurları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Önlisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İnsan sağlığını, ülke ekonomisini ve kamu düzenini olumsuz yönde etkileyen, yurt dışından ülkemize, ülkemizden yurt dışına veya ülkemizde çeşitli yollarla gerçekleştirilen kanunlarda ve uluslar arası antlaşmalarda geçen her türlü uyuşturucu madde suçları ve bu suçlardan elde edilen kara paranın aklanması suçları ile ilgili olarak istihbarat yapma, değerlendirme, operasyon yapma, ifade alma ve soruşturma yapma ile ilgili her türlü iş ve işlemler yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Narkotik Polisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Görevle ilgili riskleri değerlendirip gerekli önlemleri almak,

b) Haklarında işlem yapılan şüphelilerin faaliyetlerini izlemek, uyuşturucu madde kullanılabilecek yerler hakkında araştırma yapmak, uyuşturucu madde tahkikatlarında mali boyut ile ilgili bilgi toplamak gibi İstihbarat faaliyetlerinde bulunmak,

c) Operasyon yapılması planlanan hedef yer ve şahıslarla ilgili, bilgi toplamak ve özelliklerini belirlemek,

d) Operasyon hakkında mahalli güvenlik güçlerini bilgilendirmek,

e) Suç delillerinin yok edilmesini önlemeye yönelik tedbirleri almak

f) Operasyon yapılacak yerin basit krokisini çizmek, hedef kişilerle ilgili, bilgi toplamak ve özelliklerini belirlemek faaliyetleri gibi operasyon ön hazırlığı yapmak,

g) Operasyon yapmak, şahısları etkisiz hale getirmek,

h) Üst araması yapmak, kimlik tespiti yapmak,

i) Suç delillerinin yok edilmesini önlemeye yönelik tedbirleri almak,

j) Operasyon mahallinde detaylı arama yapmak,

k) Tespit edilen suç unsuru madde ve delilleri muhafaza altına almak,

l) Yakalama ve gözaltına alma işlemleri m) İfade almak, sorgulama yapmak, n) Hazırlık tahkikatı yapmak ve diğer adli işlemleri yürütmek,

o) Görevi ile ilgili arşiv-dokümantasyon işlemlerini yürütmek,

p) Uluslararası arama kararı çıkartılmasını sağlamak için gerekli girişimlerde bulunmak, görev alanına giren suçlara ilişkin olarak Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerde karışmış oldukları olayları ile ülkemiz bağlantılarını takip etmek gibi uluslar arası işbirliği faaliyetlerine katılmak,

q) Uyuşturucu madde konusunda Türk vatandaşlarının yabancı ülkelerde karışmış oldukları uyuşturucu madde suçları ile ilgili ülkemiz bağlantılarını takip etmek,

r) Yurt içinde yakalanan uyuşturucu maddelerinin yurt dışı bağlantılarını tespit etmek

s) Suç işlenmesini caydırıcı önlemler almak, şüpheli şahısları tespit etmek,

t) Periyodik atış eğitimlerine katılmak,

u) Meslekle ilgili hizmet içi eğitim, iş başı eğitim, toplantı, seminer vb. faaliyetlere katılmak, teknolojik gelişmeleri izlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir

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