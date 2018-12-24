Narkotik polisinden Sırbistan sınırında dev operasyon (1)

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan-Bulgaristan sınırında 500 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Türkiye'nin yurtdışında yaptığı operasyonda en büyük yakalama olduğu belirtildi.

DHA