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Narkotik polisinden Sırbistan sınırında dev operasyon (1)

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan-Bulgaristan sınırında 500 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Narkotik polisinden Sırbistan sınırında dev operasyon (1)

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan-Bulgaristan sınırında 500 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Türkiye'nin yurtdışında yaptığı operasyonda en büyük yakalama olduğu belirtildi.

DHA


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