Narkotik polisinden Sırbistan sınırında dev operasyon (1)
İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan-Bulgaristan sınırında 500 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sırbistan-Bulgaristan sınırında 500 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Türkiye'nin yurtdışında yaptığı operasyonda en büyük yakalama olduğu belirtildi.
DHA
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