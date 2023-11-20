Narkotik polisine kafa tutan torbacı soluğu cezaevinde aldı!

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Tarlabaşı’nda metruk binadan çıkan bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Şahsın bağırması üzerine gelen diğer 3 şahıs, onu kurtarmak isteyince ortalık karıştı.

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Narkotik polisine kafa tutan torbacı soluğu cezaevinde aldı!

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Tarlabaşı’nda metruk binadan çıkan bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Şahsın bağırması üzerine gelen diğer 3 şahıs, onu kurtarmak isteyince ortalık karıştı. Şahıslardan birinin “emaneti getirin, buradan adam alamazsın” demesi üzerine 4 şahıs gözaltına alındı.

Yaşananlar kameralara yansırken, binada bulunan poşette 19 parça marihuana ele geçirildi.
Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, geçtiğimiz Perşembe günü saat 23.00 sıralarında Tarlabaşı semti Bülbül Mahallesi’nde sokak çalışması başlattı. Polis ekipleri o esnada bir şahsın, metruk bir binaya girdiğini görünce şüphelendi.

Narkotik polisine kafa tutan torbacı soluğu cezaevinde aldı!

“Emaneti getirin, göstereyim bunlara”

Hemen harekete geçen polis, şahsı durdurup üst araması yapmak istedi. O esnada şahıs, “Koşun polisler beni alıyor” diye bağırdı. Polise direnen şahıs, kelepçeleneceği esnada cebinden çıkarttığı uyuşturucu dolu poşeti metruk binaya fırlattı. Sesleri duyan diğer 3 şahıs da koşarak şahsın yanına geldi. Polis ekiplerinin etrafından toplanan şahıslardan biri, “emaneti getirin buradan adam alınamayacağını bunlara göstereyim” diyerek tehditler savurdu.

Narkotik polisine kafa tutan torbacı soluğu cezaevinde aldı!

Beyoğlu Asayiş polisi etkisiz hale getirdi

Yaptıkları hareketin suç olduğunun söylenmesi üzerine bir diğer şahıs, “Suçsa suç hic mi suç işlemedik 50 tane kaydım var bir tane daha olsun lan” diyerek polislere direnmeye devam etti. Şahısların ekiplere direnmeye devam etmesi üzerine 4 şahısta kelepçelenerek gözaltına alındı. Polis otosuna alınan şahıslar ardından emniyete götürüldü. Polisin metruk binada yaptığı aramalarda ise 19 parça satışa hazır marihuana ele geçirildi. Yaşananlar ise cep kamerasına kamerasına anbean yansıdı.

Narkotik polisine kafa tutan torbacı soluğu cezaevinde aldı!

Şahıslardan 2’si tutuklandı

Emniyette işlemleri yapılan Yekta B. ve Recep P. adliyeye sevk edilirken, Fatih B. ve Mustafa A. “görevli memura mukavemet” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Yekta B. “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan ve Recep P. ise “görevli memura mukavemet” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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