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Narkotik suçlular tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik suçlular tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 28 Şubat 2020 tarihinde yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan şüpheliler, polis sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Şahıslar L.B. ve Y.G., uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA




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