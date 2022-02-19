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Narsisizm ne demek, TDK'ya göre Narsisizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Narsisizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Narsisizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Narsisizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Narsisizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Narsisizm ne demek, TDK'ya göre Narsisizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Narsisizm ne demek? Narsisizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi narsisizm kelimesi. Peki narsisizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre narsisizm nedir, narsisizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NARSİSİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Narsisizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Narsisizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre narsisizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özseverlik

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