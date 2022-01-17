Narsistlik ne demek, TDK'ya göre Narsistlik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Narsistlik ne demek? Narsistlik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi narsistlik kelimesi. Peki narsistlik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre narsistlik nedir, narsistlik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NARSİSTLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Narsistlik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre narsistlik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özseverlik

