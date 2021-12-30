Narteks ne demek, TDK'ya göre Narteks kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Narteks ne demek? Narteks TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi narteks kelimesi. Peki narteks ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre narteks nedir, narteks kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NARTEKS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Narteks kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Narteks kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre narteks kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bizans kiliselerinde sahndan sütunlarla veya duvarla ayrılan bölüm

