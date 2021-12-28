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Nas ne demek, TDK'ya göre Nas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Nas kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Nas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nas nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Nas kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Nas ne demek, TDK'ya göre Nas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nas ne demek? Nas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nas kelimesi. Peki nas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nas nedir, nas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

NAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Nas kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Açıklık, açık ve kesin yargı
- Dogma

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