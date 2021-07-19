NASA astronotundan İstanbul ve Atatürk paylaşımı "Türkiye uzaydan harika görünüyor"

Asya ile Avrupa kıtasını birbirine bağlayan ve jeopolitik öneminin yanında eşsiz güzelliklere sahip olan Türkiye, muhteşem görüntüsü ile uzaydan bile fark edilmeye devam ediyor. NASA astronotları Türkiye fotoğraflarına sık sık yer verirken, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görüntüsü dünya gündemine oturmuştu. Son olarak İstanbul boğazının büyüleyici manzarası fotoğraflandı.

NASA astronotu Shane Kimbrough, Türkiye'ye yer vererek takipçilerinin ilgisini çekti. İstanbul'un uzaydan çekilen görüntüsünü paylaşan Kimbrough, yaptığı paylaşımında kısa bir bilgi notu paylaştı. Kimbrough "İstanbul, Türkiye uzaydan harika görünüyor. İkinci fotoğrafta Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" dedi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli NASA astronotu Shane Kimbrough, son paylaşımında İstanbul Boğazı ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nın görüldüğü Türkiye'ye yer verdi. Kimbrough "İstanbul, Türkiye uzaydan harika görünüyor. İkinci fotoğrafta ülkenin en büyük kapasiteli stadyumu olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nı görebilirsiniz. Stadyum, adını Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ten almıştır" dedi.

Astronot 12 Temmuz'da yine Twitter'dan "Güneş ışığı güneş panellerinden yansırken gün doğumunu yakaladım" mesajıyla Güneş'in doğuşunu çektiği bir görsel paylaşmıştı.

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