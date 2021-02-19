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NASA ekibi neden fıstık yedi? NASA ekibi kritik durumlarda neden fıstık yer? NASA ekibinin fıstık geleneği

NASA aracı Perseverance'ın Mars'a adım atması süresince NASA ekibinin neden fıstık yediğini merak edenler, NASA ekibi neden fıstık yedi? NASA ekibi kritik durumlarda neden fıstık yer? NASA ekibinin fıstık geleneği sorularıyla bu konuyu araştırmaya başladı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

NASA ekibi neden fıstık yedi? NASA ekibi kritik durumlarda neden fıstık yer? NASA ekibinin fıstık geleneği başlıkları şu sıralar internet mecrasında sıkça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

Habertürk ekranlarında NASA aracı Perseverance'ın Mars'a adım atması hakkında konuşan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, sunucu Afşin Yurdakul'un önemli misyonlardan önce neden NASA'daki çalışanların fıstık yediği hakkındaki sorusunu cevapladı.

NASA ekibi neden fıstık yedi? NASA ekibi kritik durumlarda neden fıstık yer? NASA ekibinin fıstık geleneği

NASA EKİBİ NEDEN FISTIK YEDİ? NASA EKİBİ KRİTİK DURUMLARDA NEDEN FISTIK YER? NASA FISTIK GELENEĞİ

Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız yaptığı açıklamada 1960'lara dayanan bu geleneğin ABD'nin Ay'a gitme serüveninde yolladığı 6 uzay araçlarından hiçbirinin Ay'ı tutturamamasından ötürü ekibin artan stres ve heyecanını azaltmak için ekibin başındaki kişinin fıstık verdiğini ve yollanan 7. uzay aracının Ay'a başarılı bir şekilde vardığını söyledi. Bu yüzden o günden bugüne bütün kritik olaylarda fıstık dağıtıldığını belirtti.

İşte Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız'ın açıklaması;

 

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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