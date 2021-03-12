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NASA Perseverance'in iniş anına ait yeni görüntü paylaştı

NASA Mars'a yolladığı yeni nesil uzay aracı Perseverance'in iniş anına ait yeni bir görüntü paylaştı.

NASA Perseverance'in iniş anına ait yeni görüntü paylaştı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Mars'a gönderdiği uzay aracı Perseverance, yüzeydeki çalışmalarını sürdürüyor.

Perseverance'in Mars yüzeyine iniş anına ait yeni bir görüntü NASA tarafından yayınlandı. 

NASA’nın Perseverance uzay aracı inişi sırasında Terrain-Relativa Navigasyon sistemini kullandı ve  bu yöntemle iniş yeri alanı bulmaya çalıştığı ana ilişkin çekilen yeni görüntüler yayınlandı. Bu fotoğrafların bir araya getirildiği bir video yayınlandı.

NASA Perseverance uzay aracına ait sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “İnişimi yapmak için kullandığım fotoğraflara bakıyorsunuz. Bu şekilde hızlı bir şekilde yönümü buldum ve inmeden önceki son 3 dakika içinde en güvenli hedefi seçtim” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca NASA,  Perseverance'yi Mars'taki potansiyel yaşam izlerini araştırmak ve Mars'a insanlı yolculuğun yollarını bulmak için 30 Temmuz 2020’de ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatmıştı. 19 Şubat’ta Uzay Aracı, Mars'a başarılı şekilde iniş yapmıştı. 

1 Mars yılı (Yaklaşık 1 Dünya yılı) boyunca Perseverance’in toplayacağı 500 gram kaya ve toprak örneğini Dünya’ya getirmesi planlanıyor.

Perseverance, Mars'ta geçmiş mikrobiyal yaşamın potansiyel kanıtı üzerine keşfe başlarken, karbondioksit açısından zengin Mars atmosferinin unsurlarını gelecekteki astronotlar için oksijen üretmesi üzerine bir deney yapması planlanıyor.

 

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