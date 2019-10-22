NASA Space Apps Challenge etkinliği HRÜ’de yapıldı

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi NASA'nın, tüm dünyada yaklaşık 100 ülke ve 177 şehirde eş zamanlı olarak düzenlediği sekizinci "NASA Space Apps Challenge" etkinliğinin Türkiye ayağı bu yıl Şanlıurfa Harran Üniversitesinde gerçekleşti.

Dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde 48 saatten fazla süren uluslararası açık kaynaklı bir hackathon olan NASA Space Apps Challenge etkinliğinde, kodlayıcılar, bilim adamları, tasarımcılar, yapımcılar, teknoloji uzmanları, Dünya'da ve uzayda karşılaştığımız zorluklarla başa çıkmak için bir araya geldiler. Gezegenimizin karşısına çıkan bazı sorunlara çözüm geliştirmek için zorlu sürece katılan ekipleri ve teknolojik işbirlikçilerini, bilim insanlarını, tasarımcıları, programcıları, girişimcileri bir araya getirdi. Her sene gerçekleşen bu etkinliğin Türkiye ayağı bu sene Harran Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti. NASA'nın öncülüğünde Bilim ve Teknoloji Topluluğundan Mücahit Öztürk, M. Enes Yiğit, Yunus Yaşar tarafından 18-20 Ekim tarihlerinde Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğin açılışına Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, rektör yardımcıları, HAVELSAN, TÜRKSAT, TÜBİTAK UZAY temsilcileri ve yarışmacılar katıldı.

Programın açış konuşmasında; Space Apps'ın, dünya genelindeki yenilikçilik topluluklarına fikirleri paylaşabilmek ve çevremizdeki sorunlara çözüm üretmek için yol göstermeyi hedeflediğini belirten Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, "Harran Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Topluluğu tarafından düzenlenen bu muhteşem organizasyonun gerçekleşmesinde herkes kendine göre emek sarf etti ve bugüne geldik. Harran Üniversitesi yönetimi olarak bu organizasyona ev sahipliği yaptığımız için çok gururluyuz. Bu gururu tüm Şanlıurfa'yla birlikte yaşıyoruz. Çünkü bu organizasyon her şehre nasip olan bir etkinlik değildir. Ülkemizde sadece üç ilde yapılıyor. Bu etkinlik bize ufuk ötesi bir vizyon aşılıyor" dedi.

Etkinliğin ilk gününde NASA'da görev yapan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız canlı bağlantı ile katılım sağlayarak takımlara motivasyon konuşması yaptı.

Dünya Okyanusları, Ayımız, Yakın ve Uzak Gezegenler, Yıldızlar ve Dünyamızda Yaşamak konu başlıklarında gerçekleşen etkinliğin jürileri, bilim, mühendislik ve girişimcilik alanındaki uzmanlardan ve profesyonellerden oluştu. 27 takım ve yaklaşık 150 yarışmacının katıldığı etkinliğin kapanış törenine, Şanlıurfa Milletvekili Gülender Açanal, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, GAP Kalkınma İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Halil Alp, Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri katıldı.

Yarışmalar sonunda, "Kuraklaşma: Suyunu Üret" projesi ile Şanlıurfa Bahçeşehir Koleji takımı birinci, "Okyanustaki atıklara çözüm projesi" ile Mersin Üniversitesi Penguenler takımı ikinci, "Küçük Organizmalar, Büyük İşler" projesi ile Harran Üniversitesi'nden Deep Space takımı üçüncü oldu.

Global elemelerde dereceye giren takımlar Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde düzenlenecek lansmana katılmak için NASA'dan davetiye alacaklar.

Kaynak: İHA