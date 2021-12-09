NASA Uzay Sergisi 8 Aralık tarihi itibariyle ziyaretçi kabul etmeye başladı. Sergi 12 ülkede, 4 milyondan fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştı. HUPALUPAEXPO tarafından Türkiye'ye getirilen NASA Uzay Sergisi daha şimdiden büyük talep görüyor. Bu bağlamda, NASA Uzay Sergisi nerede, nasıl gidilir? NASA Uzay Sergisi İstanbul'da açıldı mı? Bilet fiyatları ne kadar, ücret kaç TL? İşte detaylar...

NASA UZAY SERGİSİ İSTANBUL'DA AÇILDI MI?

NASA Uzay Sergisi, 8 Aralık Çarşamba tarihinde Metropol İstanbul Alışveriş Merkezi'nde kapılarını misafirlere açtı.

NASA UZAY SERGİSİ NEREDE, NASIL GİDİLİR?

NASA Uzay Sergisi'ne gitmek isteyen kişiler ulaşımın nasıl sağlandığını merak ediyorlar.

METRO

Anadolu yakasından metro ile gitmek isteyen vatandaşlar M4 hattı Yenisahra durağında inerek aktarma yapabilir ve Metropol İstanbul’a ulaşabilirler.

Avrupa yakasından metro ile gitmek isteyen vatandaşlar Kadıköy ya da Üsküdar’a geçtikten sonra aktarma yaparak Metropol İstanbul’a geçebilirler.

TOPLU ULAŞIM

Metropol İstanbul'a toplu taşıma araçlarıyla her iki yakadan da ulaşım bulunmaktadır. Metropol İstanbul’a 140 metre uzaklıkta olan Ataşehir Plazalar İETT durağından geçen otobüs listesi şu şekildedir:

14ŞB ŞAHİNBEY - KADIKÖY

16 MACARLAR SİTESİ / ATAŞEHİR - ÜSKÜDAR

19E YENİDOĞAN/ ATAŞEHİR - KADIKÖY

19EK YENİDOĞAN/ ATAŞEHİR

256 YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / ATAŞEHİR - TAKSİM

8K TEPEÜSTÜ - ATAŞEHİR / KOZYATAĞI METRO

10A ESATPAŞA - YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ / FERHATPAŞA

13 ATAŞEHİR / ÇAKMAK MAHALLESİ - KADIKÖY

13AB ALTUNİZADE - ATAŞEHİR / BOSTANCI

19 MACARLAR SİTESİ / ATAŞEHİR - KADIKÖY

21B BATI ATAŞEHİR / KÜÇÜKBAKKALKÖY - KADIKÖY

NASA UZAY SERGİSİ BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

NASA Uzay Sergisi bilet fiyatlarını merak edip araştıran vatandaşlar, satın alma işlemlerini Biletix ve Mobilet üzerinden gerçekleştiriyor. Serginin bilet fiyatları ise şu şekilde:

Esnek Saatli Giriş: 120.00 TL

Genel Giriş - 1 Kişi - 90.00 TL

Öğrenci İndirimi - 1 Kişi - 75.00 TL

Çocuk İndirimi 1 Kişi - 75.00 TL

Aile Paketi 3 -2 Yetişkin +1 Çocuk - 240.00 TL

Aile Paketi 2 - 1 Yetişkin +2 Çocuk - 200.00 TL

Aile Paketi 1 - 1 Yetişkin +1 Çocuk - 150.00 TL