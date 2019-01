NASA yapışık gezegenlerin yüksek çözünürlüklü fotoğrafını gönderdi

NASA'nın New Horizons (Yeni Ufuklar) uzay sondası, dünyadan yaklaşık 6.5 milyar km uzaklıktaki güneş sistemindeki en uzak cismin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını gönderdi.

2014 MU69 olarak bilinen yapışık gezegenler 3500 kilometre uzaktan görüntülendi. Sosyal medyada kardan adama benzetilen cisim güneş sisteminin dışında en uzak noktada görüntülenen ilk gök cismi olma özelliğini taşıyor. Pluto'dan yaklaşık bir milyar mil ötede bulunan yapışık gezegenler için, New Horizons'un baş araştırmacısı Alan Stern: "Bu gezegenler güneş sisteminin arka bahçesinde, üzerinde yaşadığımız, teleskoplarımız aracılığıyla görüntülediğimiz veya uzay aracımızla ziyaret ettiğimiz her şeyin oluşturan evrenin geriye kalan temel yapı taşlarıdır" ifadelerini kullandı ve ekledi: "New Horizons uzay sondasını bizi güneş sisteminin en başlangıcına, gezegenlerin en ilkel yapı taşlarını gözlemleyebileceğimiz bir yere getiren bir zaman makinesi olarak düşünün".

Fotoğraf siyah beyaz olsa da aslında Ultima Thule adı verilen gezegenler kızıl renkte ve dünya dışındaki bilinen en uzak noktada bulunuyor.

DHA