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NASA'da makalesi yayınlanan lise öğrencisi Derya Karadeniz kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Lise öğrencisi Derya Karadeniz'in "Oberon” isimli makalesi NASA’nın web sitesinde yayınlanınca "NASA'da makalesi yayınlanan lise öğrencisi Derya Karadeniz kimdir? Nereli, kaç yaşında?" soruları merak konusu oldu. İşte detaylar...

NASA'da makalesi yayınlanan lise öğrencisi Derya Karadeniz kimdir? Nereli, kaç yaşında?

Kocaeli’nde Fen Lisesi öğrencisi olan Derya Karadeniz, NASA’nın liseler arası düzenlediği “Bir Günlük Bilim İnsanı” makale yarışmasına "Oberon" isimli makalesi ile katılım gösterdi. Karadeniz'in Uzayda yaşam olup olmadığı konusu hakkında yazdığı makale, NASA'nın web sitesinde yayınlandı. Bunun ardından insanlar "NASA'da makalesi yayınlanan lise öğrencisi Derya Karadeniz kimdir? Nereli, kaç yaşında?" sorularına yanıt aramaya başladı. Detaylar haberimizde...

NASA'da makalesi yayınlanan lise öğrencisi Derya Karadeniz kimdir? Nereli, kaç yaşında?

 NASA'DA MAKALESİ YAYINLANAN LİSE ÖĞRENCİSİ DERYA KARADENİZ KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Derya Karadeniz, 2005 yılında Kocaeli'de dünyaya geldi.Gebze Yücel Boru Fen Lisesi'nde okuyan Karadeniz'in detaylı biyografik bilgileri bulunamamaktadır.

NASA'nın liseler arası makale yarışmasına okulunun desteğiyle katılan Karadeniz, "Oberon" isimli makalesini jüriye sundu. Yarışmanın sonucunda makalesi NASA’ya gönderilecek makaleler arasında yer aldı. Son olarak  NASA’nın internet sitesinde yayınlandı.

 

{TITLE_STRIP}Gururun resmi: Türk öğrencinin makalesi NASA'da yayınlandı!


 

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