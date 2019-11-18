NASA'dan felaket uyarısı! "Etkisi Hiroşimadan daha büyük olacak"

Uzay ve Havacılık dairesi, yaklaşmakta olan JF1 gök taşı ile dünya arasında bir çarpışma olması dahilinde etkilerinin Hiroşima patlamasından çok daha büyük olacağı konusunda uyardı.

ASA, dünyaya yaklaşmakta olan gök taşlarıyla ilgili uyarılarına bir yenisini daha ekledi. Kimi zaman gök taşları dünyayı teğet geçtikten sonra olası tehditleri açıklayan NASA, bu kez rotasında sapma olmazsa 2022’de dünyaya ulaşması beklenen bir gök taşıyla ilgili açıklama yaptı.

ATOM BOMBASININ 15 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE ETKİSİ OLACAK

NASA’dan yapılan açıklamaya göre JF1 adı verilen gök taşı, Mısır’daki Keops Piramidi büyüklüğünde.

6 Mayıs 2022’de dünyaa en yakın pozisyona ulaşması beklenen gök taşının, çarpışma durumunda 230 kilotonluk bir nükleer enerjiye eş değer tahribat yaratabileceği ön görülüyor. Bu Hiroşima’ya atılan atom bombasının yaklaşık 15 katına denk geliyor.

Bu tip bir felaket senaryosunda bir şehrin tamamen yok olabileceğini söyleyen NASA uzmanları, milyonlarca insanın hayatını kaybedebileceğini ifade etti.