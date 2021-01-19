NASA'dan korkutan Türkiye paylaşımı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede!

Kış aylarında olmamıza rağmen yağışların beklentinin altında kalması Türkiye'deki barajları dolduramadı. Son günlerdeki yoğun kar yağışı da barajdaki su oranını artırmaya yetmedi.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından yayınlanan bir haritaya göre Türkiye'deki kuraklık sorunu ciddi bir seviyede. NASA yayımladığı harita ile Türkiye'nin büyük bir bölümünde yer altı sularının ortalama seviyenin altında olduğunu tespit etti.

YERALTI SULARI NORMAL SEVİYENİN ALTINDA KALDI

NASA tarafından paylaşılan bilgilere göre Türkiye'deki kuraklık tehdidinin sadece barajlar için değil, aynı zamanda yer altı sularında da olduğunu gösterdi. Yayınlanan haritaya göre, Türkiye'nin büyük bir bölümünde yer altı suları ortalama seviyenin altında. Gravity Recovery and Climate Experiment Follow On (GRACE-FO) uydularıyla 11 Ocak 2021 itibarıyla Türkiye'deki yer altı sularının durumu hesaplandığı haritaya göre; karedeki mavi kısımlar, normalden fazla su olan bölgeleri, kırmızı ve turuncu renkteki kısımlar ise normalden az su olan bölgeleri gösteriyor.

YER ALTI SULARININ ÖNEMİ

Yer altı suları, sulama ve içme suyu konusunda oldukça önemli bir yer tutuyor ve kurak dönemlerinde akarsulara güç veriyor. Tekrar dolması aylar süren yer altı sularının yenilenmesi, yavaş ve sürekli bir şekilde gerçekleşmesi gerekiyor.

YAĞIŞLAR KURAKLIK TEHDİTİNİ ENGELLEYEMİYOR

Haber7'nin haberine göre, son yağışlarla birlikte ülkenin en kalabalık şehri İstanbul'daki barajların doluluk oranı nispeten tekrar artışa geçse de yağış oranlarındaki düşüş, tehlikenin halen geçmediğinin bir kanıtı niteliğinde.

KONYA ÖRNEĞİ KANIT OLARAK GÖSTERİLDİ

NASA'nın paylaştığı bilgiye göre; 2020'nin Temmuz-Aralık ayları arasında Konya Ovası'ndaki yağış miktarı, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 38 daha düşük gerçekleşti.