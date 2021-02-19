NASA'dan tarihi anlar: Mars kaşifi Persevarance'den ilk görüntüler geldi! Bakın Mars nasıl görünüyor?

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, Perseverance ismi verilen ve keşif için Mars'a gönderilen aracın, 7 ay sğren yolculuğun ardından Mars yüzeyine başarılı şekilde iniş yaptığını duyurdu.

Yerel Amerika saatiyle 15.55'de Mars'ın Jezero Kraterine ulaşan Perseverance'nin bir ton ağırlığında bir Rover tipi uzay aracı olduğu biliniyor. Nasa'nın canlı yayımladığı görüntülerde keşif aracının sorunsuz bir şekilde Mars'a iniş gerçekleştirdiği görülürken mesafeden kaynaklanan teknik aksaklıklar nedeniyle görüntüler 11 dakika gecikmeli olarak izleyicilerle buluşturuldu.

470 KİLOMETRELİK YOLCULUĞUN ARDINDAN İLK KARE

KNASA'nın Florida'da bulunan Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan 30 Haziran 2020 tarihinde fırlatılan uzay aracı, 470 milyon kilometrelik yolculuğunun ardından, tahmin edilen tarihte Kızıl Gezegen'e ulaşmasıyla 1970'lerde Mars'a ulaşmayı başaran Viking aracından sonra ilk kez, direkt olarak geçmiş yaşam belirtilerini bulma fırsatı yakalandı.

NASA yetkilisi Swati Mohan'ın yaptığı açıklamada Perseverance uzay aracının kalp atışı sesleri gönderdiği ve bunun da aracın normal şekilde çalıştığı anlamında olduğu belirtildi.

"JEZERO KRATERİNE HOŞ GELDİNİZ"

​Perseverance'ın Mars yüzeyine iniş yaptığı anlar alkışlarla kutlanırken çektiği ikinci fotoğraf da "Ve ardımdakilere bir bakış daha. Jezero Krateri'ne hoş geldiniz" notuyla paylaşıldı.

Perseverance ile 2012'de Gale Kraterine indirilen Curiosity arasında yüksek oranda donanım farkı olduğunu belirten NASA yetkilileri, Perseverance'nin bilimsel araştırmaları yapabilmesi adına çok daha gelişmiş olduğunu vurguladı.

Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan Perseverance'ın Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması beklenirken, araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopterin de uçurulmaya çalışılacağı kaydedildi.

ABD, 9. KEZ MARS'A ARAÇ GÖNDERDİ

ABD, Perseverance ile 9 kez başarılı şekilde Mars'a uzay aracı gönderen tek ülke olma özelliğine kavuştu. "InSight" ve "Curiosity (Meraklı)" isimli iki uzay aracı halen Kızıl Gezegen'in yörüngesinde çalışmalarına devam ediyor.

NASA'nın en büyük amacı ise, 2030'lu yıllarda Mars'a insanlı bir uzay aracı gönderebilme kapasitesine ulaşmak.