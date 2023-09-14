NASA’dan UFO raporu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Tanımlanamayan Uçan Nesneye (UFO) dair yeni bir rapor açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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NASA’dan UFO raporu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Tanımlanamayan Uçan Nesneye (UFO) dair yeni bir rapor açıkladı. NASA Başkanı Bill Nelson yaptığı açıklamada, "Evrende başka bir yaşam formu olduğuna inanıyor muyum diye bana sorarsanız, kişisel cevabım evet" dedi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), ABD'nin başkenti Washington DC'de düzenlediği panel ile daha önce Tanımlanamayan Uçan Nesne (UFO) olarak bilinen Tanımlanamayan Hava Fenomeni'ne (UAP) dair yeni bir rapor açıkladı. Panelde, NASA Başkanı Bill Nelson, NASA Bilim Direktörü Nicola Fox, NASA Bilim Departmanı Araştırmaları Yönetici Yardımcısı Dan Evans, Simons Vakfı Kurucusu ve UAP'leri inceleyen NASA ekibinin başkanı David Spergel yer aldı.

Raporda, NASA'nın uzay keşifleriyle ilgili tamamen şeffaf olduğu ve yalnızca bilimsel verilere dayanan bilgilere paylaşacağı belirtilirken, şu ana kadar bilimsel olarak açıklanabilmiş herhangi "gizemli bir gök cismi" olmadığı açıklandı. Nelson yaptığı açılış konuşmasında, "Geçmişte ve günümüzde yaşam belirtileri arıyoruz. Ve her şeyin ne şekilde var olduğunu araştırmak ve sormak DNA'mızda var" dedi. Nelson panelde yaptığı ayrı bir açıklamada ise, "Henüz ne kadar büyük olduğunu bile kavrayamadığımız evrende başka bir yaşam formu olduğuna inanıyor muyum diye bana sorarsanız, kişisel cevabım "evet" olacaktır. Ancak bilim adamlarımızla bunun matematiksel ihtimalini konuştuğumuzda, milyarlarca yıl galaksi ve milyarlarca yıldız hesapları arasında kayboluyoruz" ifadelerinde bulundu.

"Bugün burada varsayımları ve komploları, bilimden ayırmak için buradayız"

Bir basın mensubunun geçtiğimiz günlerde Meksika hükümetinin yayınladığı ve bir uzaylıya ait olduğu iddia edilen mumya görüntüleriyle alakalı sorduğu soruya cevap veren Nelson, "Bugün burada varsayımları ve komploları, bilimden ayırmak için buradayız ve bunu bilimsel verilerle yapabiliriz. Söz konusu videoyu ben de sizler gibi sosyal medyadan izledim ve elimizde görüntüler dışında herhangi bir veri yok" dedi.

NASA UAP Araştırma Direktörü işe alacak

Nelson ayrıca, NASA'nın, uzay ajansının konuyla ilgili çalışmalarını denetleyecek ve UAP'ler konusunda federal kurumlar arasında bir iletişim aracı olarak hizmet verecek bir UAP Araştırma Direktörü işe alacağını duyurdu.

"Gezegenimizin en büyük gizemlerinden biri"

Fox ise yaptığı açıklamada, UAP araştırmalarını "gezegenimizin en büyük gizemlerinden biri" olarak tanımlarken, bu zamana kadar ki yapılan araştırmalardaki temel sorunun "veri yetersizliği" olduğunu ifade etti.

NASA'dan yapay zeka hamlesi

Yeni araştırma teknolojilerinin gündemde olduğunu belirten Fox, yakın gelecekte NASA'nın uzayda bulunan ve Dünya üzerinde araştırma yapan gözlem araçlarına UAP gözlem amaçlı sensör yerleştirilmesi üzerinde çalışma yapıldığını belirtti. Fox ayrıca, NASA'nın uzay ve UAP çalışmaları üzerinde "yapay zekadan" en verimli şekilde yararlanmaya çalıştığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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