NASA'nın düzenlediği fotoğraf yarışmasına Van Gölü damgasını vurdu

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), ‘Dünya Turnuvası’ isimli online yarışma düzenlendi. Astronotlar tarafından çekilen dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışmaya Van Gölü'nün fotoğrafı damgasını vurdu. Birçok fotoğrafı eleyen Van Gölü görseli yarı finale yükseldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Astrofizikçi Dr. Öğretim Üyesi Selçuk Topal Van Gölü fotoğrafının birinci olmasını beklediklerini belirtti.

HUZUR KATEGORİSİNDE BİRİNCİ OLDU

Van Gölü'nün fotoğrafı Astronot Kate Rubins tarafından, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde dolanırken çekildi. Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, 3 turda 28 fotoğrafı eledi. Yarı finallerde bugün başlayan oylamanın 5 Nisan'da sona ereceği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Astrofizikçi Selçuk Topal, “Van Gölü sadece bu coğrafya için değil, dünya için de önemli bir göldür.” dedi.

"HARİKA BİR GÖRSEL"

Topal, Uluslararası Uzay İstasyonu çok uluslu bir istasyon olduğunu ve yerden 400 kilometre yukarda bulunduğunu hatırlattı. Topal sözlerinin devamında, "Orada 6 aylık periyotlarla astronotlar gidip gelir. Astronotlar burada ayaklarının altında bulunan muhteşem gezegen olan dünyamızdan harika fotoğraflar çekerler. Van Gölü harika bir görsel. Bu görsel bence finale kalacaktır ve hatta birinci olacaktır” diye konuştu.