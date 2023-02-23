Naser Aliji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naser Aliji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naser Aliji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naser Aliji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naser Aliji 27 Aralık 1993 tarihinde Kumanovo şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Arnavutluk,İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Naser Ismail Aliji şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naser Aliji Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccerdome yapmaktadır. Naser Aliji, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Naser Aliji'nin FC Voluntari ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Naser Aliji Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/Aliji27/refprofile

Naser Aliji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naser Aliji isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Naser Aliji Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naser Aliji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2008 yılında FC Basel U16

1 Temmuz 2009 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2011 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2013 yılında FC Basel

15 Ocak 2015 yılında FC Vaduz

10 Eylül 2015 yılında FC Basel

1 Temmuz 2016 yılında 1.FC K'lautern

31 Ağustos 2017 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2018 yılında Virtus Entella

2 Kasım 2018 yılında FC Dinamo

28 Ağustos 2019 yılında Honvéd

4 Temmuz 2022 yılında FC Voluntari

Naser Aliji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naser Aliji şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Naser Aliji Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Baden

Arnavutluk takımında 17 numaralı formasıyla 13 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 3 numaralı formasıyla 11 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 13 numaralı formasıyla 5 Nisan 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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