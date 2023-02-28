Naser Naser kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naser Naser Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naser Naser adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Naser Naser Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Naser Naser 1 Ocak 1996 tarihinde Qena şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Nasser Mohamed Nasser şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Naser Naser Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eleven 11 yapmaktadır. Naser Naser, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 3 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Naser Naser'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Naser Naser Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Naser Naser isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Naser Naser Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Naser Naser futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2019 yılında El Gouna

3 Eylül 2022 yılında El Ittihad

22 Ocak 2023 yılında Enppi SC

30 Ocak 2023 yılında El Ittihad

Naser Naser Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Naser Naser şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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