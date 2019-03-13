Nasıl oy kullanacağım? Nasıl oy kullanılır 31 Mart 2019 yerel seçimleri

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala 31 Mart yerel seçimlerde hangi sandıkta, nerede, nasıl oy kullanılacağı bilgisi YSK internet sitesinde açıklandı. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde nasıl oy kullanılacak? 31 Mart yerel seçimlerde kaç oy kullanılacak? Oy kullanmama cezası var mıdır? İşte cevabı haberimizde...

NASIL OY KULLANILIR 31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ?

31 Mart 2019 yerel seçimlerine geri sayım başladı. Sizler için "Yerel seçimlerde nasıl oy kullanılır?" , " Yerel seçimlerde kaç tane oy pusulası var?", "31 Mart seçimlerinde kimlere oy vereceğiz?" " İşte yerel seçimlerde nasıl oy kullanılır adım adım anlatımı...

31 MART YEREL SEÇİMLERDE NASIL OY KULLANILACAK?

31 Mart Yerel seçimlerde nasıl oy kullanacağını merak eden vatandaşlar için adım adım nasıl oy kullanacağınız haberimizde...

KİMLİK BELGENİZİ UNUTMAYIN!

Oy verme günü yanınıza TC. Kimilik Numaralı; TC. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı v.b. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayınız.

OY PUSULALARINI ALIP KABİNE GEÇİNİ

Birleşik oy pusulalarını zarf ve “EVET” mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

OYUNUZU KULLANIN VE OY PUSULALARINI AYNI ZARFA KOYUN



Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basın, birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak zarfı kapatın.



ANDIĞA GİDİN



Oy zarfını sandığa atın

İMZANIZI MUTLAKA ATIN



Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERDE KAÇ OY KULLANILACAK?

31 Mart Yerel Seçimlerde tek pusula olmayacak. Yerel seçimlerde hangi oyları kullanacağımız belirlendi. İşte 31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde kullanacağımız oylar...

BÜYÜKŞEHİR OLAN İLLERDE KULLANILACAK OYLAR

Büyükşehir Belediye Başkanı

Belediye Başkanı

Belediye Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti



BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE KULLANILACAK OYLAR

İl Genel Meclisi Üyeliği

Belediye Başkanı

Belediye Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Heyeti



KÖYLERDE YEREL SEÇİMDE KULLANILACAK OYLAR

İl Genel Meclisi Üyeliği

Muhtarlık ve İhtiyar Meclisi

YSK kararına göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis ile bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak. Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oypusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.



31 MART SEÇİMLERİNDE NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmenlerin öncelikle "https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp" adresine giriş yapmaları gerekmektedir. Daha sonra açlan ekranda gerek eski tip nüfus cüzdanı gerekse yeni kimlik kartı ile sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor. İlgili bilgilerle "sorgula" butonuna tıklanıldıktan sonra hangi okulda ve sandıkta oy kullanacağınızı öğrenebilirsiniz.

YSK SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Öte yandan, e-Devlet üzerinden de oy kullanacağınız sandık bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Bir başka seçmen sorgulama sistemi ise mobil uygulamalar. YSK seçmen sorgulama işlemleri için mobil uygulamaları da devreye soktu. Android ve İOS için hazırlanan mobil uygulamaları telefonunuza indirerek seçmen kaydınız ile ilgili gelişmeleri ve daha fazlasını öğrenebilirsiniz.



E-DEVLET İLE SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

e-Devlet Kapısı aracılığıyla seçmen sorgulama işlemlerinizi gerçekleştirebilmek için izlemeniz gereken adımlar şu şekilde;

e-Devlet kapısına https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/ aracılığıyla giriş yapın.

Açılan sayfada T.C. Kimlik No ve e-Devlet Şifresi bilgilerinizi girin.

Daha sonra arama satırına "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" yazın ve ilk sayfaya tıklayın.

Karşınıza gelen ekranda yurt içi seçmen kütüğü bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklandığında bu sayfada görüntülenir.

E DEVLET SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

OY VERME BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ

Aşağıdaki illerde 07.00 - 16.00 arasında oy kullanılacak;

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis

Yukarıda adları yazılı illerin dışında kalan diğer illerde ise oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 - 17.00 arasında gerçekleşecek.

2019 SEÇİMLERİNDE KAÇ MİLYON KİŞİ OY KULLANACAK?

YSK Başkanı Sadi Güven, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili Yüksek Seçim Kurulunda kura çekilişi töreninde konuştu. Güven, "Bugün itibarıyla güncel yurt içi seçmen sayısı 57 milyon 78 bin 461, tahmini sandık sayısı 194 bin 715'tir" dedi.

31 MART'TA KULLANILACAK OY PUSULASI

Yüksek Seçim Kurulu'nda yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de kura çekimiyle belirlendi.

Partilerin oy pusulasında sıralaması şu şekilde:

1. Saadet Partisi

2. Bağımsız Türkiye Partisi

3. Türkiye Komünist Partisi

4. Vatan Partisi

5. Büyük Birlik Partisi

6. Hür Dava Partisi

7. Cumhuriyet Halk Partisi

8. Adalet ve Kalkınma Partisi

9. Demokrat Parti

10. Milliyetçi Hareket Partisi

11. İyi Parti

12. Halkların Demokratik Partisi

13. Demokratik Sol Parti

OY KULLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

1-Oy verme günü yanınıza T.C. Kimlik Numaralı; T.C. Kimlik Kartı (TCKK), nüfus cüzdanı, geçici kimlik belgesi, pasaport, evlenme cüzdanı, resmi dairelerce verilmiş kimlik kartı vb. resimli ve resmi nitelikli belgeyi almayı unutmayın.

2-Birleşik oy pusulalarını, zarf ve "EVET" mührünü alıp kapalı bölüme geçin.

3-Birleşik oy pusulalarında tercih ettiğiniz bölüme mührü basınız. Birleşik oy pusulalarını zarfa koyarak, zarfı kapatın.

4-Oy zarfını sandığa atın.

5-Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

OY KULLANMAMA CEZASI 2019 NEDİR?

31 Mart seçimlerine sayılı bir zaman kala partiler de mevcut Belediyelerini korumak ve bunlara yeni Belediyeler eklemek için çalışmalarını sürdürüyor. YSK Başkanı Sadi Güven, yaptığı açıklamada yurt içinde 57 milyon 78 bin 461 kişinin oy kullanacağını söylerken tahmini sandık sayısını 194 bin 715 olarak açıkladı. Peki, seçimlerde oy kullanmama cezası nedir? 31 Mart seçimlerinde oy kullanmama cezası ne kadar? Merak edilen bütün bilgileri sizler için hazırladık.

SEÇİMLERDE OY KULLANMAMA CEZASI 2019 KAÇ PARA?

Bir vatandaşın, seçme hakkını kullanması zorunludur, YSK tarafından oy kullanmanın gerçekleşmediği durumda cezai işlem uygulanmaktadır. Her bireyin vatandaşlık görevi olan oy kullanmanın kullanılmadığında cezası YSK tarafından belirlenir.

31 MART SEÇİMLERİNDE OY KULLANMAMA CEZASI VAR MI VE NE KADAR?

31 Mart seçimlerine ilişkin oy kullanmama cezası miktarı henüz belli değil. Yani vatandaşların oy kullanmamaları durumunda kaç TL ödeyecekleri netleşmedi.

Miktar belli olduktan sonra 31 Mart seçimlerinde oy kullanmamış bireylerinin tespiti ile beraber kişilere gelen ceza ücreti, Maliye Bakanlığı'nda ödenecektir. Kişi, kendisine gelen ceza tebligatı ile beraber PTT ya da Maliye Bakanlığı gişelerinden cezasını ödeyebilir.

1 KASIM SEÇİMLERİNDE 22 TL ÖDENMİŞTİ

2017 yılı Referandum seçimlerinde YSK tarafından belirlenen 22 TL tutar bir önceki 1 Kasım Pazar 2015 seçimlerinde de 22 TL olarak belirlenmişti.

YEREL SEÇİM 2019 GÖREVLİ ÜCRETLERİ NEDİR?

Türkiye, 31 Mart'ta mahalli idarecilerini seçmek için sandık başına gitmeye hazırlanıyor. Seçimlere kısa bir süre kala, seçimlerde görev alacak kişilerin ne kadar ücret alacağı merak konusu oldu. Öte yandan, seçim görevi sorgulama işleminin nereden yapılacağı da araştırılıyor. Peki, 2019 seçim görevlisi ücretleri ne kadar? YSK seçim görevi sorgulama işlemi nasıl yapılır?

31 Mart Yerel Seçimlerinde görev alacak kişilerin ücretleri netleşiyor. YSK, en düşük ücreti 110 en yüksek ücreti ise 261 TL olarak belirledi. İşte, konuya ilişin ayrıntılar...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 9 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan karara göre en yüksek seçim görevlisi ücreti 261 lira olacak. İşte, kategori ve sınıflara göre görevlilerin alacağı sandık görevlisi ücretleri;

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU

* Başkan ve Üyeler 261,00 TL

* Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

* İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

* Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

* Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

* Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL

* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

* Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00 TL

* İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00 TL

* Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00 TL

* Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00 TL

* Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00 TL

* Askı Yeri Görevlileri 110,00 TL

* Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

* Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

C) SANDIK KURULLARI

* Başkan 124,00 TL

* Üye 115,00 TL

D) BİNA SORUMLULARI 124,00 TL

Seçim işlerinde çalıştırılacak olanların yaptırılacak işin niteliklerine göre hangi derecede sorumlu görevli oldukları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

SANDIK GÖREVLİSİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Sandık görevlileri, seçime görevli oldukları okullarda katılacağı için, E-Devlet üzerinden seçmen sorgulama ekranını kullanarak nerede görevli olacağı okulu ve sandığı görebilecek.

Eğer E-Devlet şifreniz yoksa aşağıdaki linke tıkladıktan sonra nüfusa kayıtlı olduğu il, sıra no ve TC kimlik numarası girildikten sonra oy kullanılabilecek okul öğrenilebilecek.

SANDIK GÖREVLİSİ YSK ÜZERİNDEN SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

E-Devlet şifreniz varsa TC kimlik numaranızı aşağıdaki metni takip ederek nerede oy kullanabileceğinizi tek tıkla öğrenebilirsiniz

Sandık sorgulama işlemini kolayca yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı “Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama”dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.