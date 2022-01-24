Nasır isminin anlamı nedir, Nasır ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nasır isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nasır ismi ne demek, Nasır ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nasır isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nasır İsminin anlamı nedir? TDK Nasır anlamı:

Nasır ismi Türk dil kurumunda En çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri olarak tanımlanmıştır.

"Ellerinde nasır, yüzlerinde nur / Yarına ümitle yürüyenlere / Bir selam uçuralım" - Orhan Veli Kanık

Nasır İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nasır ismi Kuran'ı Kerim'de geçmektedir.

Nasır isminin kökeni:

Nasır ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 3.065 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nasır isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nasır isminin rengi:

Yeşil

Nasır ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nasır isminin Harf Analizi Nedir ?

Nasır ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Nasır isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nasır ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

S : 22

I : 11

R : 21

= 72 – Nasır İsminin Numeroloji Toplamı 72’dir.

Nasır isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nasır ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nasır isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 A: 1 S: 1 I: 9 R: 9 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Nasır isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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