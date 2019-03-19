Seçim çalışmalarına devam eden Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Diyarbakır Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, sosyal medya takipçisinin ev davetini geri çevirmedi.

Kayapınar Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, yaklaşan yerel seçim çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Seçim çalışmalarını sürdüren Nasıranlı'yı sosyal medya üzerinden bir takipçisi evine davet etmişti. Nasıranlı, ev davetini geri çevirmeyerek sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Evinde ziyaret ettiği Pelşin Helin Yüce adlı sosyal medya takipçisi, Cevdet Nasıranlı'yı çok sevdiğini ve aktif olarak takip etiğini belirtti. Helin Yüce, "Bugünde 75. Yolda bulunan seçim bürosuna gittim. Gönüllü olarak çalışıyorum. İlk defa bu kadar cana yakın genç, sempatik bir başkan adayı ve siyasetçi gördüm. Her platformda Nasıranlı'yı destekliyorum" dedi.

AK Parti Kayapınar ilçe Belediye Başkan adayı Cevdet Nasıranlı, özellikle gençlerin sürekli sosyal medyadan kendilerini takip ettiğini ve kendilerini ziyaret ettiklerini dile getirdi. Nasıranlı, "Gençler, park ve bazı noktalarda ücretsiz internet istiyorlar. Gençlerimiz tevazu gösterip bizi seçerse Kayapınar Belediyemizde gençlik meclisinde gençlerimizde yönetimde ve karar almada söz sahibi olacaklardır" diye konuştu.

Kaynak: İHA